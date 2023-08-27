Sıcaktan bunalan Kayserililer Erciyes'te serinliyor

Kayseri’de sıcaktan bunalan vatandaşlar, Erciyes’te bulunan kamp alanlarını tercih ediyor.

Kayseri’de sıcak havalardan kaçmak isteyen vatandaşlar, soluğu Erciyes’te alıyor. Vatandaşlar, burada bulunan kamp alanlarında serinliğin tadını çıkarıyor. Erciyes’te çadırda kalan İbrahim Şimşek, Erciyes’in havasının çok temiz ve güzel olduğunu söyledi. Şimşek, “Erciyes’te günlük olarak rutin yaşam devam ediyor. Güzel ve temiz bir havası var. Son günlerdeki yüksek sıcaklık buraya da birazcık etki ediyor. Ancak normal olarak geceleri biraz daha sıcaklık düşüyor. Uygun kıyafette olmazsa üşüyoruz. Ancak buraya gelip kalmak için değer. Erciyes gerçekten bu yönü ile çok güzel. Burası tavsiye edilecek bir yer. Her geçen gün daha da güzelleşiyor. Belediyenin hizmetleri de çok güzel. Burada her geçen gün kaliteyi yükseltmeye çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.