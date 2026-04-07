Şiddet gördüğünü iddia ettiği kocasını öldüren kadına tekrar 19 yıl 2 ay hapis

Olay, 4 Kasım 2024 tarihinde saat 03.00 sıralarında, Kocasinan ilçesi Yunusemre Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. İki çocukları olan M.N.U. ve kocası A.U. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. İddiaya göre A.U. uyumaya gitti. M.N.U. bir süre sonra uyuyan kocası A.U.’yu bıçakladı. Gelen sesler nedeniyle çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, A.U.'nun öldüğünü belirledi. Gözaltına alınan M.N.U. ise tutuklandı.

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilen iddianamede, M.N.U. hakkında 'Eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. M.N.U. 19 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Karar, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi tarafından sanık için ‘akıl sağlığı’ raporu aldırılmadığı gerekçesiyle bozuldu.

Tutuklu sanık M.N.U.’nun yeniden yargılanması yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanık M.N.U., müştekiler S.U. ile O.U. ve taraf avukatları katıldı. Sanığın akıl sağlığı yerinde raporu geldiği belirtildi. Müştekiler şikayetlerinin devam ettiğini belirtti. İki tanık dinlendi.

SANIK M.N.U.: DİYECEĞİM YOK

M.N.U. daha önce verdiği ifadesinde, "Olay öncesinde önce eşim, beni sürekli darbediyordu. Daha önce anne ve babasının yanında da bana şiddet uyguladı. Bundan dolayı bayılma krizleri geçirdim. Evden ayrılıp, ağabeyimin evine gittim. Kocam bir şeyleri bahane ederek beni tekrar eve getirdi. Bir insan, bir insanı ne kadar dövebilirse o kadar döverdi. Olay günü beni darbetti. Ardından uyudu. Uyumadan önce de tehdit etti. 'Seninle yarın görüşeceğiz' dedi. Uyurken göğsüne 2 kez bıçak vurdum. Keşke böyle olmasaydı. Ben onu öldürmesem o beni öldürecekti. Beni de kendini de yaktı. Pişmanım" diye konuşmuştu. Bugün ki duruşmada ise önceki savunmasını tekrar ederek “diyeceğim bir şey yok” dedi.

Mahkeme heyeti daha önce 19 yıl 2 ay hapis cezası alan M.N.U.’ya aynı cezayı hükmetti.