Şiddet mağduru kadınlara esnek ve uzaktan çalışma imkanı sağlanacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, şiddetle mücadelede yeni yol haritası oluşturulması amacıyla "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 5. Ulusal Eylem Planı" hazırlandı. Kadına yönelik şiddetle mücadelenin etkili ve sürdürülebilir biçimde yürütülebilmesi için devreye alınan eylem planı, "Şı̇ddetsı̇z Yaşam ve Saygı Kültürü", "Etkı̇n Hukukı̇ Koruma ve Adalete Erı̇şı̇m", "Rı̇sk Odaklı ve Uzmanlaşmış Müdahale", "Psı̇kolojı̇k İyı̇ Oluş ve Sosyoekonomı̇k Güçlenme", "Davranışsal Dönüşüm ve Toplumsal Katılım" başlıkları altında toplandı.

Eylem planından derlenen bilgilere göre, "Psı̇kolojı̇k İyı̇ Oluş ve Sosyoekonomı̇k Güçlenme" başlığında, şiddete maruz kalıp Bakanlığın hizmet modellerinden yararlanan kadınları sosyoekonomik yönden güçlendirecek mekanizmalar geliştirilecek. Bu kapsamda Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinde (ŞÖNİM) iş ve meslek danışmanları görevlendirilecek. Danışmanlar, ihtiyaca uygun olarak şiddete maruz kalan kadınlara iş arama eğitimi ve kariyer danışmanlığı verecek.

Şiddete maruz kalan kadınların istihdama kazandırılması için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), organize sanayi bölgeleri yönetimleri, özel sektör, meslek odaları ve yerel yönetimlerle "Güvenli İstihdam İşbirliği Protokolleri" imzalanacak.