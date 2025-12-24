Şiddet mağduru kadınlara 'ücretsiz avukat' ve 'gizli koruma' desteği

Şiddet gören veya tehdit edilen her kadının ücretsiz hukuki destek alma hakkı vardır. Zor durumdaki kadınlar, KADES ve Alo 183 hatları üzerinden yetkililere ulaşabilir; can güvenliklerini korumak için kadın sığınma evlerinden yararlanabilirler

Hukukçu Esra Gültekin kadına şiddete tolerans gösterilmemesi gerektiğini belirterek, “Öncelikle şunu belirtmem gerekir ki; kadına karşı şiddet hiçbir şekilde tolerans gösterilmemesi gereken bir insan hakkı ihlalidir. Şiddete maruz kalan kadınlarımız hukuk önünde kesinlikle korunmaktadır. Bu sebeple kadınlarımızın, korkmadan en yakın karakola, jandarmaya veya savcılığa şikayette bulunmaları gerekir. Güvenlikleri açısından bu adımı hızlıca atmaları oldukça önemlidir. Darp raporu olmadığı için şikayette bulunmaktan çekinmemelidirler; çünkü bu süreçte beyan esas alınmaktadır. Ancak bir darp durumu söz konusuysa, sürecin hızlanması için bir an evvel rapor almaları, delilleri toplamaları, varsa ekran görüntülerini kaydetmeleri ve tanıklarını belirlemeleri kendi yararlarına olacaktır. 6284 sayılı ‘Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’, kadınlar için gerekli önleyici ve koruyucu tedbirleri sağlamakta ve güvence altına almaktadır. Uygulamada birtakım sıkıntılar veya ihmaller yaşansa da kanun kadınlarımızın yanındadır. Bu sebeple hem şiddete maruz kalan kadınlar hem de çevrelerindeki kişiler, hiç çekinmeden bu yasal haklardan faydalanabilirler.Bu kanun kapsamında, şiddet uygulayan kişi aleyhine uzaklaştırma ve iletişim yasağı gibi tedbir kararları hızlıca verilmektedir. Ayrıca 7/24 açık olan Alo 183 Sosyal Destek Hattı aranarak yetkililerden bilgi alınabilir. Yetkililerin değerlendirmesi sonucunda kadınlar, ŞÖNİM yani Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerine yönlendirilirler.Talep edilmesi durumunda kadınlarımız, çocuklarıyla birlikte kadın sığınma evlerine gidebilirler. Burada barınma ihtiyaçları karşılanırken, kendilerine ve çocuklarına psikolojik destek de sağlanmaktadır. Bu süreçte güvenlik önlemleri en üst düzeyde tutulur ve gizlilik esası uygulanır.Ayrıca hepimizin bildiği gibi KADES uygulaması mevcuttur. Bu uygulama telefonlara indirildiğinde, konum paylaşıldığı anda ilgili güvenlik birimleri olay yerine sevk edilmektedir.Hukuki destek almak isteyen ancak ekonomik durumu yetersiz olan kadınlarımız, baroların adli yardım birimlerine başvurabilirler. Kadın merkezlerinin yönlendirmesiyle; boşanma, tazminat, nafaka ve velayet davalarında kendilerine ücretsiz avukat ve hukuki destek sağlanmaktadır” şeklinde konuştu.