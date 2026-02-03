Şiddet sarmalı bu kez de diş hekimini hedef aldı

Türk Diş Hekimleri Birliği tarafından Kayseri’de özel bir ağız ve diş sağlığı polikliniğinde görev yapan diş hekimine yönelik gerçekleştirilen sözlü şiddet ve tehdit olayı ile ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, “30 Ocak 2026 Cuma günü Kayseri’de özel bir ağız ve diş sağlığı polikliniğinde görev yapan meslektaşımıza yönelik gerçekleştirilen sözlü şiddet ve tehdit vakasını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Çocuğunun tedavisi sırasında meslektaşımızın tıbbi kararlarına güvenmeyerek şiddete başvuran şahsın bu tutumunu kınıyoruz. Dişhekimleri, bilimsel veriler ve etik kurallar ışığında en doğru tedaviyi uygulamak için eğitim almış profesyonellerdir. Hiçbir meslektaşımız, mesleğini icra ederken can güvenliği endişesi taşımamalı ve baskı altına alınmamalıdır. Meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sürecin takipçisi olacağımızı ve sağlıkta şiddeti asla kabul etmediğimizi kamuoyu ile bir kez daha paylaşıyoruz” denildi.