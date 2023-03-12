Şiddetli Lodos yıktı

Kayseri'de akşam saatlerinde başlayan ve zaman zaman hızı 100 kilometreyi bulan şiddetli lodos, birçok ağacın sökülmesine, çatıların ve duvarların uçmasına neden oldu. 

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  • 12.03.2023 13:28
  • Güncelleme: 12.03.2023 13:28
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Şiddetli Lodos yıktı

AFAD’ın bilgilendirme yaptığı şiddetli lodos akşam saatlerinde başladı.  Havanının kararmasıyla şiddetini artıran ve zaman zaman hızı 100 kilometreyi bulan şiddetli lodos, deprem paniği yaşayan kenti korkuttu. Sabaha kadar süren ve gün içinde de devam etmesi beklenen Lodos, Yıldırım Beyazıt mahallesinde müstakil bir evin duvarını yıkarken, bazı mahallelerde çatılardan düşen malzemeler otomobilleri hurdaya çevirdi. Kökünden sökülen ağaçların bulunduğu kentte yetkililer, vatandaşların evlerinde kalmalarını istedi.

1ha

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