Şiddetli Rüzgara Karşı, Büyükşehir Teyakkuzda

Kayseri'de etkili olan sert rüzgârın şehir yaşamını olumsuz etkilememesi için Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri sahada yoğun mesai harcıyor. Ana arterlerde devrilen ve risk oluşturan ağaçlara hızlı müdahale edilerek vatandaşların güvenliği sağlanıyor.

Kayseri’de etkisini artıran sert rüzgârın ardından Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde kapsamlı bir güvenlik ve temizlik çalışması başlattı. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, devrilen, kırılan ya da düşme riski taşıyan ağaç ve dallara anında müdahale ederek olası tehlikelerin önüne geçiyor.

Ana arterler, refüjler, kaldırımlar ve park alanlarında yürütülen çalışmalar kapsamında, şehir estetiğini bozan ve vatandaş güvenliğini tehdit eden unsurlar titizlikle ortadan kaldırılıyor. Ekipler özellikle yoğun kullanılan bölgelerde öncelikli müdahalelerde bulunarak ulaşımın ve yaya hareketliliğinin aksamaması için aralıksız görev yapıyor.

Bu çerçevede Osman Kavuncu parkları, Seher Bulvarı, Mimarsinan Parkı, Zümrüt Parkı, Seyyid Burhaneddin Türbesi KAYTUR Tesisi önü, Beştepeler Mesire Alanı ile Anadolu Harikalar Diyarı Buz Pateni Pisti arkasında devrilen ya da risk oluşturan ağaç ve dallar kontrollü şekilde kaldırılıyor. Çalışmalar sırasında hem çevre güvenliği sağlanıyor hem de yeşil alanların korunmasına özen gösteriliyor.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, olumsuz hava koşullarına karşı ekiplerin 7/24 esasına göre görev başında olduğunu belirterek, vatandaşların herhangi bir olumsuzluk durumunda belediye birimlerine bilgi vermelerinin önemine dikkat çekti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, güvenli ve yaşanabilir bir şehir hedefi doğrultusunda çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.

