Şiddetli Rüzgarın Etkileri Temizlendi

Çevrede oluşan kirliliğe karşı kapsamlı bir çalışma gerçekleştiren ekipler, daha temiz ve güvenli bir çevre için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Rüzgarın etkisiyle çevreye savrulan atıklar, etkilenen cadde ve sokaklardan temizlenerek ilçenin estetiği sağlandı.

Daha temiz bir Melikgazi için çalışmaların devam edeceğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, şiddetli rüzgarın etkisiyle uçabilecek eşyaların çevreye gelişigüzel bırakılmaması hususunda vatandaşlardan hassasiyet beklediklerini belirterek şunları söyledi:

“Daha temiz ve yaşanabilir bir Melikgazi için her koşulda çalışmalarımıza devam ediyor. Gece itibariyle başlayan şiddetli rüzgarın etkisiyle savrulan atıklar, ekiplerimizce kapsamlı bir şekilde temizlendi. Açık alanlarda, yoğun kullanılan bölgelerde biriken çöpler temizlenerek çevre kirliliğinin önüne geçildi. Emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızdan şiddetli rüzgara karşı dikkatli olmalarını, uçabilecek eşyalarının gelişigüzel çevreye bırakmamaları konusunda destek bekliyoruz. Temizlik çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek.”