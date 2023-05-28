Şiddetli yağış sele dönüştü
Kayseri'de etkili olan sağanak yağış sele dönüştü. Sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.
- 28.05.2023 18:41
- Güncelleme: 28.05.2023 18:41
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Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından Kayseri’de hafta sonu sağanak yağışlı hava hakim olacağı açıklanmıştı. Yağışlar, kentin birçok bölgesini etkisi altına aldı. Yeni Sanayi, Keykubat, Esentepe, Yazı Bağları, Sakarya Mahallelerinde yağış sele dönüştü. Sel nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
Vatandaşlar ise o anları cep telefonuyla görüntülendi.
1ha
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