Şiddetli yağış sele dönüştü

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından Kayseri’de hafta sonu sağanak yağışlı hava hakim olacağı açıklanmıştı. Yağışlar, kentin birçok bölgesini etkisi altına aldı. Yeni Sanayi, Keykubat, Esentepe, Yazı Bağları, Sakarya Mahallelerinde yağış sele dönüştü. Sel nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Vatandaşlar ise o anları cep telefonuyla görüntülendi.