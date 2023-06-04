Şiddetli yağış sele dönüştü
Kayseri'de etkili olan yağış sele dönüştü. Hacılar'da meydana gelen sel sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.
- 04.06.2023 16:16
- Güncelleme: 04.06.2023 16:16
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Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından Kayseri’de hafta sonu yağışlı hava hakim olacağı açıklanmıştı. Yağışlar, kentin birçok bölgesini etkisi altına aldı. Hacılar’da ise sel meydana geldi. Vatandaşlar ve sürücüler olumsuz etkilenirken, o anlar cep telefonuyla kaydedildi.
1ha
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