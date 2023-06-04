Şiddetli yağış sele dönüştü

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından Kayseri’de hafta sonu yağışlı hava hakim olacağı açıklanmıştı. Yağışlar, kentin birçok bölgesini etkisi altına aldı. Hacılar’da ise sel meydana geldi. Vatandaşlar ve sürücüler olumsuz etkilenirken, o anlar cep telefonuyla kaydedildi.