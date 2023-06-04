Şiddetli yağış ulaşımda aksamalara neden oldu
Kayseri'de etkili olan yağış hayatı olumsuz etkilerken ulaşımda da aksamalara neden oldu. Belediyeye ait yolcu otobüsü şiddetli yağı sebebiyle oluşan selden dolayı Koçcağız köyüne giriş yapamadı.
- 04.06.2023 22:43
- Güncelleme: 04.06.2023 22:43
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Kayseri'de etkili olan yağış hayatı olumsuz etkilerken ulaşımda da aksamalara neden oldu. Belediyeye ait yolcu otobüsü şiddetli yağı sebebiyle oluşan selden dolayı Koçcağız köyüne giriş yapamadı.
Kayseri'de etkisini gösteren şiddetli yağış hayatı olumsuz etkilerken ulaşımda da aksamalara neden oldu.
Talas ilçesine bağlı Koçcağız Köyü'nde de şiddetli yağıştan dolayı ulaşımda aksamalar yaşandı. Belediyeye ait yolcu otobüsü yağışın oluşturduğu selden dolayı Koçcağız Köyüne giremedi.
1ha
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