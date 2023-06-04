Şiddetli yağış ulaşımda aksamalara neden oldu

 Kayseri'de etkili olan yağış hayatı olumsuz etkilerken ulaşımda da aksamalara neden oldu. Belediyeye ait yolcu otobüsü şiddetli yağı sebebiyle oluşan selden dolayı Koçcağız köyüne giriş yapamadı. 

PAYLAŞ
  • 04.06.2023 22:43
  • Güncelleme: 04.06.2023 22:43
  • 38
Şiddetli yağış ulaşımda aksamalara neden oldu

 Kayseri'de etkili olan yağış hayatı olumsuz etkilerken ulaşımda da aksamalara neden oldu. Belediyeye ait yolcu otobüsü şiddetli yağı sebebiyle oluşan selden dolayı Koçcağız köyüne giriş yapamadı. 

Kayseri'de etkisini gösteren şiddetli yağış hayatı olumsuz etkilerken ulaşımda da aksamalara neden oldu. 
Talas ilçesine bağlı Koçcağız Köyü'nde de şiddetli yağıştan dolayı ulaşımda aksamalar yaşandı. Belediyeye ait yolcu otobüsü yağışın oluşturduğu selden dolayı Koçcağız Köyüne giremedi.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Büyükkılıç, Bakan Özhaseki'nin devir teslim törenine katıldı

Başkan Büyükkılıç, Bakan Özhaseki'nin devir teslim törenine katıldı

Melikgazi Belediyesi pazar yerlerinde bakım onarım yapıyor

Melikgazi Belediyesi pazar yerlerinde bakım onarım yapıyor

Büyükkılıç: 'Çevremiz, çehremiz ve önemli değerimiz'

Büyükkılıç: 'Çevremiz, çehremiz ve önemli değerimiz'

Başkan Büyükkılıç, Ankara'da tarihi anlara şahitlik etti

Başkan Büyükkılıç, Ankara'da tarihi anlara şahitlik etti

Başkan Büyükkılıç, Bakan Özhaseki'yi Tebrik Etti

Başkan Büyükkılıç, Bakan Özhaseki'yi Tebrik Etti

Şehit ve gaziler için pedal çevirdiler

Şehit ve gaziler için pedal çevirdiler

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de bin kadınlı, dans, aerobik, zumba etkinliği tepki çekti

Kayseri'de bin kadınlı, dans, aerobik, zumba etkinliği tepki çekti

2
'Muhalefetin İntiharı'

'Muhalefetin İntiharı'

3
Kayseri'de Bağımsız aday Ahmet Ülger sadece 86 oy aldı. Özışık kaç oy aldı?

Kayseri’de Bağımsız aday Ahmet Ülger sadece 86 oy aldı. Özışık kaç oy aldı?

4
Sevilen İş adamı Yavuz Mutier hayatını kaybetti

Sevilen İş adamı Yavuz Mutier hayatını kaybetti

5
Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

6
38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şiddetli yağış ulaşımda aksamalara neden oldu

Şiddetli yağış ulaşımda aksamalara neden oldu

Tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle vurdu

Tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle vurdu

DAHA FAZLA
Şiddetli yağış sele dönüştü

Şiddetli yağış sele dönüştü

Hukukçu Çetin: 'Haksız tahliye edilen kiracı, 1 yıl kira bedeli tazminatı kazanabilir'

Hukukçu Çetin: “Haksız tahliye edilen kiracı, 1 yıl kira bedeli tazminatı kazanabilir”

Bakan Özhaseki, 'Yol haritamızı belirleyip elimizden geleni yapacağız'

Bakan Özhaseki, “Yol haritamızı belirleyip elimizden geleni yapacağız”

Kafası konserve kutusuna sıkışan kedi kurtarıldı

Kafası konserve kutusuna sıkışan kedi kurtarıldı

22 ilde 68 suçtan aranan şahıs Kayseri'de yakalandı

22 ilde 68 suçtan aranan şahıs Kayseri'de yakalandı