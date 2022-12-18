Şifa kaynağı pekmez

Kahvaltı sofralarında yer alan ve şifa deposu olan pekmezin birçok çeşidi bulunuyor. Pekmezin çeşidi ve faydaları da saymakla bitmiyor. Pekmezin sadece çocukluk çağında değil her yaştan insanın tüketmesi gerektiği tavsiyesinde bulunan, diyetisyen Ayşegül Savsa, “Pekmez, Türk mutfağında önemli yere sahip bir yiyecek çeşididir. Keklerin, kurabiyelerin içerisinde rafine şeker kullanmak istemeyenlerin pekmezi sıklıkla tercih ettikleri görülür. Pekmez sadece çocukluk çağında değil, her yaşta tüketilmesi gereken besinlerdendir. Ancak pekmez yüksek miktarda karbonhidrat ve şeker içerir. Bu nedenle özellikle şeker hastalarının veya fazla kilosu olanların pekmez tüketirken ölçülü olmaları önerilir. Pekmez, hayati fonksiyonların devamlılığı için gerekli olan birçok vitamin ve minerali bünyesinde bulundurur” diye konuştu.

‘PEKMEZ, VÜCUTTAKİ İLTİHAPLARIN GİDERİLMESİNE KATKIDA BULUNUR’

Pekmezin ağızda çıkan yaralara ve iltihapların giderilmesi için önemli katkı sağladığını ifade eden Diyetisyen Savsa, “Soğuk kış günlerinde enerji verici özelliği sayesinde hastalıklara karşı vücudun direncini artırmaya yardımcıdır. Metabolizmayı güçlendirir. Pekmez, antienflamatuar özelliği sayesinde vücuttaki iltihapların giderilmesine katkıda bulunur. Romatizma gibi iltihaplı hastalıklara bağlı semptomların hafifletilmesinde destekleyici rol oynar. Ağızda çıkan yaraların ve aftların iyileşme sürecini destekler. Balgam söktürücü özelliği sayesinde öksürüğün kesilmesine destek olur. Pekmez içeriğinde bulunan demir sayesinde adet döneminde demir eksikliğine bağlı ağrıları olan kadınlarda ağrılarının hafiflemesine yardımcı olabilir. İçerisinde bulunan antioksidanlar sayesinde serbest radikallerle savaşarak bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna yardımcı olur” ifadelerini kullandı.

‘AKTAR BİLALOĞLU: PEKMEZ FİYATLARINA GEÇEN SENEYE GÖRE YÜZDE 40 ZAM GELDİ’

Öte yandan pekmez fiyatlarına geçen seneye oranla yüzde 40 zam geldiğini belirten Aktar Ali Bilaloğlu, “Üzüm, keçiboynuzu, hurma, dut, karadut ve andız pekmezi gibi birçok pekmez bulunmakta. Herkesin bildiği üzüm, hurma, keçiboynuzu, kozalak, dut, andız ve karadut pekmezi olmak üzere elimizde 7 çeşit pekmez var. Pekmez, şişelerde kiloluk olarak geçer. Aşağı, yukarı pekmez fiyatları 70 ila 85 lira arasında değişiyor. Pekmez çeşitleri genel olarak 70 lira. Sadece andız pekmezi biraz pahalı fiyatı 85 lira. Bu seneki pekmez fiyatlarını geçen sene olan fiyatlarla karşılaştırırsak yaklaşık yüzde 40’lık bir artış oldu” şeklinde konuştu.

‘EN ÇOK KULLANILAN PEKMEZLER; KEÇİBOYNUZU, ÇAM KOZALAĞI VE ANDIZ’

Pekmez alırken bilinen yerlerden alınması uyarısında bulunan Aktar Bilaloğlu, “Kış aylarının gelmesiyle beraber, en çok kullanılan keçiboynuzu pekmezi, çam kozalağı pekmezi ve andız pekmezi. Bu 3 ürününde özellikleri hemen hemen aynı. Astım, bronşite iyi gelir. Göğsü yumuşatıp balgam söktürücü özelliğe sahiptir. Özellikle andız pekmezi akciğeri ve bronşları temizler. Hepsinin ayrı ayrı görevleri var ama en çok talep hangisine derseniz. Keçi boynuzu, dut ve andız pekmezine talep var. Pekmez rastgele yerden alınmaz. Gıda olduğu için bunların içerisinde herhangi bir koruyucu, katkı madde var mıdır? Firması nedir, özellikle son kullanma tarihine dikkat edilmesi gerekiyor. Firmaların yapmış olduğu pekmezlerde var. Merdiven altı diye tabir ettiğimiz izni olmayan, firması belli olmayan ürünlerde var. Sağlık için vatandaşlarımıza uyarımız, bilindik yerlerden, bilindik markayı almalarıdır” diye konuştu.