Sıfır araç satışlarında yüzde 10'luk artış

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), otomobil ve hafif ticari araç satışlarına dair verileri yayınladı.

Buna göre otomobil satışları; Ocak-Kasım döneminde geçen yılın aynı döneminde göre yüzde 10,96 artarak 938 bin 177, hafif ticari araç satışları ise yüzde 7,13 yükselerek 238 bin 603 oldu. Toplamda ise 1 milyon 176 bin 780 otomobil satışı gerçekleşti ve satışlar yüzde 10,16 arttı.

Kasım ayında 104 bin 795 adet otomobil satıldı ve bu rakam geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10,78 daha yüksek olarak kayda geçti. Bunun yanı sıra hafif ticari araç satışlarında yüzde 6,38 artış oldu ve 28 bin 189 araç satışı gerçekleşti. Otomobil ve hafif ticari araç satışları Kasım ayında geçen yıla göre yüzde 9,82 arttı ve toplamda 132 bin 984 araç satıldı.

Bu satışların yüzde 82,7’sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segment araçlar oluşturdu. C segment otomobiller 522 bin 853 satışla pazardan yüzde 55,7 pay aldı, 249 bin 397 satış ile B segment otomobiller ise yüzde 26,6’lık paya sahip oldu.

BENZİNLİ ARAÇLAR BİRİNCİ TERCİH OLDU

Bu dönemde 442 bin 650 benzinli araç satışı oldu ve pazardan yüzde 47,2 pay aldı, hibrit otomobiller 251 bin 992 satışla yüzde 26,9, elektrikli otomobiller 166 bin 665 satışla yüzde 17,8, dizel otomobiller 69 bin 471 satışla yüzde 7,4 ve otogazlı otomobiller ise 7 bin 399 ile yüzde 0,8 pay aldı.

Bunun yanı sıra 160 kilovat altındaki elektrikli otomobil satışları yüzde 88, 160 kilovat üstü elektrikli otomobil satışları ise yüzde 154,3 arttı.

MANUEL ARAÇLARIN SATIŞ PAYI DÜŞTÜ

Ocak-Kasım döneminde yapılan satışlarda 887 bin 442 otomatik şanzımanlı araç satışı oldu ve pazarın yüzde 94,6’lık payını aldı. Manuel şanzımanlı araç satışı ise 50 bin 735 oldu.