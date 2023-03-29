Sıfır Atık Günü'ne Talas damgası

Kağıt, plastik, metal ve cam gibi atıkları geri dönüşüme kazandırarak hem çevreyi koruyan hem de öğrencilerde geri dönüşüm ve çevre bilincini geliştiren Talas Belediyesi büyük takdir topluyor.

PAYLAŞ
  • 29.03.2023 13:12
  • Güncelleme: 29.03.2023 14:09
  • 104
Sıfır Atık Günü'ne Talas damgası
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kağıt, plastik, metal ve cam gibi atıkları geri dönüşüme kazandırarak hem çevreyi koruyan hem de öğrencilerde geri dönüşüm ve çevre bilincini geliştiren Talas Belediyesi büyük takdir topluyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde 3 yıl önce çevreyi korumak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir hayat bırakmak için başlatılan “Sıfır Atık” çalışmaları Talas’ta titizlikle takip ediliyor. İlk olarak hizmet binasında sıfır atık uygulamasına geçerek çöp kovalarını kaldırıp geri dönüşüm kutularını yerleştiren Talas Belediyesi ayrıca binalara ayrıştırıcı kutu dağıtımı, hurda malzemelerin yeniden kullanılması, okullara çevre yarışmaları, üniversitelerle bilimsel toplantılar gibi ses getiren çalışmalara imza attı. Bu çalışmalar Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliğinin düzenlediği “Sıfır Atık ve Belediyeler Ödül Töreni”nde ödüle layık görülmüş Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da ödülünü de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’dan almıştı.

“SIFIR ATIK BİLİNCİNİ OLUŞTURDUK”

Yapılan geri dönüşüm ve sıfır atık çalışmalarıyla ilgili bilgiler veren Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, çevreyle ilgili çok sayıda projeye imza attıklarını belirterek, “Öğrencilerimiz ve vatandaşlarımız sayesinde topladığımız atıklar, toprağa karışmadan ayrışarak yeniden kullanıma sunuluyor. Kağıt, cam, plastik ve metal gibi atıkları bu şekilde yeniden dönüştürürsek ekonomiye katkı sağladığımız gibi çevreyi de korumuş oluyoruz. Okullarda ve üniversitelerde öğrencilere yönelik bilimsel toplantılar, yarışmalar ve etkinlikler düzenliyoruz. Yaptığımız bu çalışmalar Cumhurbaşkanlığı ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından takdirle karşılanarak ödüle layık görüldü. Çalışmalarımızda bizlere destek veren herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Bilindiği gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın girişimleri ile 30 Mart tarihi Birleşmiş Milletler tarafından tüm dünyada ‘Sıfır Atık Günü’ olarak kabul edilmişti.

galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Büyükşehir'in 10'uncu kütüphanesi açılıyor b

Büyükşehir’in 10’uncu kütüphanesi açılıyor b

Hunat Camii ve tarihi

Hunat Camii ve tarihi

AK Parti Kayseri Milletvekili Aday Adayları, Ömer Çelik'in komisyon başkanı olduğu gruba mülakat verecek

AK Parti Kayseri Milletvekili Aday Adayları, Ömer Çelik’in komisyon başkanı olduğu gruba mülakat verecek

DEVA Partisi Kayseri milletvekilliği aday adaylığı için 13 kişi başvurdu

DEVA Partisi Kayseri milletvekilliği aday adaylığı için 13 kişi başvurdu

Elektrik ve doğalgazında indirim, asgari ücrete ara zam

Elektrik ve doğalgazında indirim, asgari ücrete ara zam

Kocasinan Belediyesi, iftar yemeğini evlere ulaştırdı

Kocasinan Belediyesi, iftar yemeğini evlere ulaştırdı

Çok Okunanlar
1
Savrun fayı kırılırsa Kayseri etkilenir mi?

Savrun fayı kırılırsa Kayseri etkilenir mi?

2
Dede Göç'e müebbet ve 2 kez 23 yıl 4 ay hapis

Dede Göç’e müebbet ve 2 kez 23 yıl 4 ay hapis

3
Kandilli'den Kayseri Deprem Tarihi Değerlendirmesi

Kandilli'den Kayseri Deprem Tarihi Değerlendirmesi

4
Yoshinori Moriwaki: 'Kayserililer rahat olsun, daha büyük deprem beklemiyoruz'

Yoshinori Moriwaki: “Kayserililer rahat olsun, daha büyük deprem beklemiyoruz”

5
18 yaşındaki genç ölü bulundu

18 yaşındaki genç ölü bulundu

6
Vali Yardımcısı Özsoy, İYİ Parti milletvekili aday adaylığı için istifa etti

Vali Yardımcısı Özsoy, İYİ Parti milletvekili aday adaylığı için istifa etti

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kanser tarama aracı, Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edildi

Kanser tarama aracı, Sağlık Müdürlüğü’ne teslim edildi

CHP'de Kayseri'den 25 isim aday adaylığı başvurusu yaptı

CHP’de Kayseri'den 25 isim aday adaylığı başvurusu yaptı

DAHA FAZLA
Kayseri'de beklenen kar yağışı başladı

Kayseri’de beklenen kar yağışı başladı

Hukukçu Seyit Halil Yüzgeç: 'Yeni düzenlemeye göre eve haciz bitti'

Hukukçu Seyit Halil Yüzgeç: “Yeni düzenlemeye göre eve haciz bitti”

Bünyan Belediyesi bu ramazanda da ihtiyaç sahiplerini unutmadı

Bünyan Belediyesi bu ramazanda da ihtiyaç sahiplerini unutmadı

Melikgazi birçok mahallede yaya kaldırımı, otopark ve çevre düzenleme çalışması yapacak

Melikgazi birçok mahallede yaya kaldırımı, otopark ve çevre düzenleme çalışması yapacak

Kayseri'de hasar tespit çalışmaları tamamlandı: Bin 148 ağır hasarlı yapı var

Kayseri'de hasar tespit çalışmaları tamamlandı: Bin 148 ağır hasarlı yapı var