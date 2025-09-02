Sıfır Atık Projesine Yeni Adım: Mobil Toplama ve Eğitim Aracı

Yeni araç, geri dönüştürülebilen ambalaj atıkları, bitkisel yağlar ve atık piller gibi çeşitli atıkları toplayarak geri dönüşüme kazandırma imkanı sunacak. Hem çocuklar hem de vatandaşlar, bu mobil aracın içinde yer alan eğitim materyalleriyle sıfır atık konusunda bilgi sahibi olabilecek. Araç, 3 boyutlu çizimlerle dolu eğitim alanları da barındırarak, çevre bilincini artırmayı amaçlıyor.

Mobil Sıfır Atık Toplama ve Eğitim Aracı, Melikgazi Belediyesi'nin Güneş Enerjisi Santrali projelerinden elde edilen elektrikle şarj edilecek ve ayrıca bir cep telefonu uygulaması ile takip edilebilecek.

Melikgazi Belediyesi, sürdürülebilir bir gelecek için geri dönüşüm çalışmalarına devam ederken, bu yeni uygulama ile sıfır atık konusunda farkındalık yaratmayı ve çevre temizliğine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Belediyenin mevcut sıfır atık uygulamaları, mavi poşet dağıtımı ve toplama hizmetleri ile desteklenerek, çevre bilincinin yaygınlaştırılmasına katkı sağlıyor.