Sıfır Atık Treni ile Çocuklar Melikgazi'de Hem Eğleniyor Hem Öğreniyor

Melikgazi Belediyesi öğrencilerde çevre kirliliğine yönelik farkındalık oluşturabilmek için 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla geri dönüşüm tesisinde bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte geri dönüşüm malzemelerinden üretilen ve enerjisini güneşten alan 'Sıfır Atık Ekspresi' ile öğrenciler tesiste gezdirildi.

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  • 05.06.2023 14:52
  • Güncelleme: 05.06.2023 15:40
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Sıfır Atık Treni ile Çocuklar Melikgazi'de Hem Eğleniyor Hem Öğreniyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediyesi öğrencilerde çevre kirliliğine yönelik farkındalık oluşturabilmek için 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla geri dönüşüm tesisinde bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte geri dönüşüm malzemelerinden üretilen ve enerjisini güneşten alan ’Sıfır Atık Ekspresi’ ile öğrenciler tesiste gezdirildi.

Melikgazi Belediyesi olarak ilçe genelinde yürütülen bütün proje ve çalışmalarda çevreyi ve yeşili korumaya özen gösterdiklerini hatırlatan Başkan Dr. Palancıoğlu; "Öğrencilerimizle 5 Haziran Dünya Çevre Günü için sıfır atığın yaygınlaştırılması ve çevre kirliliğinin önlenmesi için bugün güzel bir etkinlik yapıldı. Tesisimizde geri dönüşüm ve sıfır atık hakkında öğrencilere bilgiler verildi. Burada minik öğrencilerimiz tesisimizi gezmek istiyorlar. Bizde eskiden riskli diye gezdiremiyorduk. Şimdi geri dönüşüm ekiplerimizin geri dönüşüm malzemelerinden yaptığı sıfır atık treni ile çocuklarımızı tesisimizde rahatça gezdiriyoruz. Çevre için yaptığımız her işi severek yapıyoruz. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak azmiyle çalışıyoruz. Çevre ve doğa gelecek nesillere bırakacağımız bir emanet. Gelecek kuşaklara daha yeşil, daha güzel bir dünya bırakmak bizler için insani ve manevi bir görevdir. Bu çerçevede düzenlenen etkinlikte emeği geçen arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm vatandaşlarımızın ‘Dünya Çevre Günü’nü kutluyor, sağlıklı bir gelecek, temiz bir çevre diliyorum" dedi.

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İHA

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