Sıfır cep telefonlardaki fiyat artışı vatandaşı ikinci el piyasasına yöneltti

Artan döviz kuru, vergilendirmelerdeki değişiklikler ve firmaların özel fiyat politikaları telefon piyasasını da etkilemeye devam ediyor. Sıfır cep telefonlardaki fiyat dalgalanmaları, tüketicilerin sıfır cep telefonlardan ikinci ele yönelmesini sağladı.

Apple grubunun birer hafta aralarla birlikte art arda zam yapmasının ikinci el grubundaki hareketliliği artırdığını belirten Sezgin Ateş, “Apple grubuna üst üste 3 kez zam geldi birer hafta aralarla birlikte ciddi zamlar söz konusu oldu. Üst sınıf telefonlarda hala sıfıra yönelim söz konusu ancak müşteriden müşteriye değişen alım gücüne göre ve taksit imkanlarındaki kısıtlamalar sebebiyle alt sınıf modellere ikinci ele yönelim daha fazla” ifadelerini kullandı.

‘70 BİN LİRAYA KADAR ULAŞAN FİYATLAR MEVCUT’

‘İkinci el gruplarındaki fiyatlar bin 500 liradan başlıyor’ diyen Ateş, en alt sınıftaki cep telefonlarının sadece temel iletişim ihtiyaçlarını karşılayan cihazlar olduğunu söyledi. Ayrıca ikinci el cihazlarda dahi yüksek fiyatlandırmaların mevcut olduğunun altını çizerek şunları söyledi: “Apple grubunun üst sınıf cihazlarında ikinci el olsa dahi fiyatları 70 bin liraya kadar çıkıyor.”

Ateş, ikinci el telefon alımlarında dikkat edilmesi gereken hususları şu şekilde sıraladı: “Kamerasında herhangi bir arıza, leke olduğuna dair sağlamlık kontrolü yapılmalı, hoparlör ve mikrofon ses girişi-çıkışı kontrolü, IMEI adresi ve yurt dışı-Türkiye kaydı teyidi, cihazın iç-dış parçalarında değişim yapılıp yapılmadığı sorgulanmalı ve ikinci el olsa dahi kutulu ve faturalı olunmasına dikkat edilmeli.”