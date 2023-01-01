'Sigara içen ebeveynlerin çocukları 3 kat daha fazla enfeksiyon geçirme riski altında'n

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  • 01.01.2023 19:05
  • Güncelleme: 01.01.2023 19:05
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'Sigara içen ebeveynlerin çocukları 3 kat daha fazla enfeksiyon geçirme riski altında'n

Soğuyan havalarla birlikte hem çocuklarda hem yetişkinlerde görülen üst solunum yolu enfeksiyonları hakkında bilgiler veren  Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ali Osman Aksoy “Sigara içen anne babaların çocukları diğer çocuklara göre 3 kat daha fazla enfeksiyon geçirme riski altındadır” dedi.

Kış aylarının gelmesiyle birlikte viral enfeksiyonlarda artmaya başladı. Kapalı ve havasız ortamlar, yetersiz beslenme ve sıvı tüketimi gibi sebepler de virüslerin direnç kazanarak vücutta daha uzun süre kalmasına neden olabiliyor. Özellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarında nelere dikkat edilmesi gerektiğini aktaran Uzman Aksoy “Üst yolunum enfeksiyonları hem çocuk yaş grubunda hem yetişkin yaş grubunda insanların hastaneye gidiş sebepleri arasında en sık sağlık sorunudur. Özellikle çocukluk yaş grubunda Sağlık Bakanlığına göre 1 yıl içerisinde normal sağlıklı bir çocuğun 4 ila 8 kere hastalık geçirmesi normalken Dünya Sağlık Örgütüne göre 12-13 kere üst solunum yolu enfeksiyonu diye tanı koyduğumuz hastalığı geçirmesi, hayatın doğal akışı içerisinde hemen herkes bu enfeksiyonu geçirir. Kış aylarında üst solunum yolu enfeksiyonları pik yapar. Bunun en önemli sebebi havaların soğuması insanların toplu mekanlarda bir araya gelmeleridir. Virüsler özellikle soğuk havalarda atmosferde yaşadığımız mekanlarda uzun süre yaşarlar. Dolayısıyla kışın okulların açılması, farklı bölgelerden, farklı mahallelerden, kesimlerden insanların bir araya gelmesi özellikle viral enfeksiyonları birbirlerine damlacık şeklinde bulaşmasına sebep olur. Dolayısıyla hastalık hızlı bir şekilde yayılıp, bahsettiğimiz sayılarda çocukları ve yetişkinleri bahsettiğimiz sayılarda etkiler” ifadelerini kullandı. 

‘OKULLARDA MÜMKÜN OLDUĞUNCA SINIF MEVCUDU AZALTILMALIDIR’

‘Kışın havaların soğuk olması, hava kirliliği, altta yatan başka hastalıklar çocukluk yaş grubundaki özellikle bademcik ve geniz eti ile ilgili problemler üst solunum yolu enfeksiyonlarını kolaylaştıran, hastalık süresinin uzamasına bazen tedavide birtakım zorluklara neden olan önlemli bir sebeptir’ diyen Uzman Aksoy “Dolayısıyla altta yatan sebepler tetkik edilmeli, gözden geçirilmelidir. İçinde bulunduğumuz okul, ev şartları sağlıkla ilgili olumlu hale getirilmelidir. Buradan da özellikle şunu kastediyoruz hem ev hem iş yerleri sıklıkla havalandırılmalıdır. Okullarda mümkün olduğunca sınıf mevcudu azaltılmalıdır. Genel beslenme kurallarına riayet edilmelidir. Çocukların kış aylarında kat kat ya da lahana tipi dediğimiz şekilde giydirilmeleri daha uygundur. Mekân değiştirilince bir kat kıyafet giydirilip ya da çıkarılmalı. Örneğin eve gelince bir kat çıkarılmalı, sokağa çıkarken bir kat kıyafet giydirilmeli. Bol sıvı tüketmek özellikle çocuk yaş grubu için üst solunum yolu enfeksiyonları açısından çok önemli. Çünkü üst solunum yolundaki koruyucu mukoza ve onun üzerindeki tüylü hücreler dediğimiz savunma hücreleri var. Bu hücreler nemli ortamda fonksiyonlarını daha iyi yaparlar. Bunun içinde bol sıvı tüketmek, sebze meyve ve abartmadan da bitki çayları içmek üst solunum yolu enfeksiyonlarını önlemeye yardımcı olur. Ayrıca sigara içen anne babaların çocukları diğer çocuklara göre 3 kat daha fazla enfeksiyon geçirme riski altındadır” şeklinde konuştu.

1ha

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