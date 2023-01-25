Sigara kaçakçıları polisten kaçamadı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, piyasaya kaçak sigara sürdüğü tespit edilen 2 kişi yakalandı.

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  • 25.01.2023 20:16
  • Güncelleme: 26.01.2023 03:43
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Sigara kaçakçıları polisten kaçamadı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, piyasaya kaçak sigara sürdüğü tespit edilen 2 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, piyasaya doldurulmuş makaron süren iki şüpheli şahsın tespit edilmesi üzerine harekete geçti. Ekipler tarafından şahısların adreslerinde yapılan aramalarda 5 adet elektrikli sigara dolum makinası, 4 bin 500 dal doldurulmuş makaron, 10 bin 600 dal boş makaron, 37 kilogram bandrolsüz tütün, 150 adet sökülmüş TAPDK bandrol, 6 kilogram nargile tütünü ve 10 adet elektronik sigara bulundu.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, gözaltına alınan 2 şahıs da işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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İHA

Kayseri Gündem
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