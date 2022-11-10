Sigara kaçakçıları yol kontrolünde yakayı ele verdi

Niğde'de jandarma ekipleri tarafından yol kontrolünde durdurulan araçta 479 paket kaçak sigara bulundu.

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  • 10.11.2022 17:10
  • Güncelleme: 10.11.2022 17:10
Sigara kaçakçıları yol kontrolünde yakayı ele verdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Niğde’de jandarma ekipleri tarafından yol kontrolünde durdurulan araçta 479 paket kaçak sigara bulundu.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele çerçevesinde, Bor ilçesi Obruk Yol Kontrol Noktası’nda önleme arama faaliyeti yaptı. Kontrollerde durdurulan üç farklı aracın değişik yerlerine gizlenmiş vaziyette 479 paket kaçak sigara bulundu.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

Kayseri Gündem
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