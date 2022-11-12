Sigara zatürre riskini 4 kat artırıyor

Sivas Numune Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Aslı Bingöl Öz, sigara içmenin zatürre riskini 4 kat arttırdığını söyledi.

PAYLAŞ
  • 12.11.2022 10:06
  • Güncelleme: 12.11.2022 10:06
Sigara zatürre riskini 4 kat artırıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas Numune Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Aslı Bingöl Öz, sigara içmenin zatürre riskini 4 kat arttırdığını söyledi.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Aslı Bingöl Öz, zatürrenin dünyada tüm ölüm nedenleri sıralamasında 6. sırada yer aldığını belirterek, “Halk arasında ‘zatürre’ olarak bilinen pnömoni, mikroorganizmaların neden olduğu akciğer dokusunun iltihabı olarak tanımlanıyor. Dünyada tüm ölüm nedenlerinde 6. sırada yer alırken, enfeksiyonlara bağlı gelişen ölümlerde de ilk sıraya yükseliyor. Bunun en önemli nedeni, pnömokok mikrobunun antibiyotiklere karşı direnç göstermesi ve bu yüzden tedaviden başarısız sonuçlar alınabilmesidir” dedi.

"Zatürre mikrobu genellikle solunum yoluyla bulaşıyor"

Zatürre hastalığında bulaşıcılığın genellikle solunum yoluyla olduğuna dikkat çeken Öz, “Zatürre mikrobu genellikle solunum yoluyla bulaşıyor. Hasta kişinin öksürmesi ya da hapşırması nedeniyle havaya yayılan mikroplar saatlerce o ortamda asılı kalıyor. Bu mikropların solunması hastalığın kolayca bulaşmasına yol açıyor. Kalabalık mekânlar ile toplu taşıma araçlarında bulunmak, hastayla temas etmek ve bardak ya da havlu gibi özel eşyalarını kullanmak riski artırıyor. Bunların yanı sıra klimalar ve kirli su sistemleri de hastalığın bulaşmasına neden olabiliyor” şeklinde konuştu.

Zatürrenin en önemli üç belirtisini öksürük, balgam çıkarma ve yüksek ateş olarak açıklayan Öz, “Hastalık ilerlerse bu belirtilere göğüs ağrısı, nefes darlığı, bilinç kaybı, bulantı - kusma, sık nefes alıp verme, kas - eklem ağrıları ile halsizlik gibi belirtiler de eşlik edebiliyor. Ağır zatürre durumlarında ise ciddi nefes darlığı, düşük tansiyon, bilinç bulanıklığı ile deri ve mukozanın mavi renk alması gibi sorunlar da gelişebiliyor. Özellikle 3 haftayı geçen öksürüğe balgam çıkarma ve yüksek ateş de eşlik ediyorsa zaman kaybetmeden bir hekime başvurmak gerekmektedir. Yapılan detaylı muayene, tahliller ve akciğer filmi ile tanı kolaylıkla konabilir” ifadelerini kullandı.

"Ellerimizi sık sık yıkamalıyız"

Sigara içmenin zatürre riskini 4 kat arttırdığını ifade eden Uzm. Dr. Öz, zatürreden korunma yollarına ilişkinse, “Zatürreden korunmak için kapalı mekanlardan olabildiğince uzak durmalıyız. Ellerimizi sık sık yıkamalıyız. Uykusuz kalmamalı, bol bol su içmeliyiz. Beslenmemize çok dikkat etmeliyiz. Sigara içmemeli, içilen ortamdan uzak durmalıyız. Çünkü sigara hava yollarının yapısını bozarak mikropların bu bölgeye yerleşmesine imkan tanıyor. Son olarak zatürreden korunmak için en etkili yöntemlerden biri olan grip aşısını mutlaka yaptırmalıyız” diye konuştu.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
KAYÜ, ORAN Kalkınma Ajansı Desteği ile Kadın Kooperatiflerine Yönelik İşbirliği Projeleri Yürütecek

KAYÜ, ORAN Kalkınma Ajansı Desteği ile Kadın Kooperatiflerine Yönelik İşbirliği Projeleri Yürütecek

18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Bakan Koca, Kayseri'den uğurlandı

Bakan Koca, Kayseri’den uğurlandı

Öğrencilerin güvenliği için Yeşil Mahalle meydanına alt veya üst geçit talep ediliyor

Öğrencilerin güvenliği için Yeşil Mahalle meydanına alt veya üst geçit talep ediliyor

Yahyalı'da Fidanlar toprakla Buluştu

Yahyalı'da Fidanlar toprakla Buluştu

Develi'de Galericiler Sitesi için yer onayı verildi

Develi'de Galericiler Sitesi için yer onayı verildi

Çok Okunanlar
1
Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

2
Bin 200 minik öğrenci ile '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri'

Bin 200 minik öğrenci ile '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri'

3
Kayseri polisi 8 ay takip etti, FETÖ'nün finansmanını çökertti

Kayseri polisi 8 ay takip etti, FETÖ'nün finansmanını çökertti

4
Hukukçu Çetin: Dezenformasyon Yasası, doğru işletilmezse sıkıntı doğurabilir

Hukukçu Çetin: Dezenformasyon Yasası, doğru işletilmezse sıkıntı doğurabilir

5
Hititlere ait saray ve tapınak kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor

Hititlere ait saray ve tapınak kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor

6
Hacılar'daki köpek vahşetiyle ilgili belediye ve valilik tazminata çarptırıldı

Hacılar'daki köpek vahşetiyle ilgili belediye ve valilik tazminata çarptırıldı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ebru sanatçısı Öksüz, ilk kişisel sergisini tarihi medresede açtı

Ebru sanatçısı Öksüz, ilk kişisel sergisini tarihi medresede açtı

Öğretmenler günü'ne Özel Konser

Öğretmenler günü'ne Özel Konser

DAHA FAZLA
2 Mahalleye Trafo Alanı Tahsis Edildi

2 Mahalleye Trafo Alanı Tahsis Edildi

Tilkiler kuduzun doğal taşıyıcıları

Tilkiler kuduzun doğal taşıyıcıları

KAYMEK'ten Gençlere 'Projen İle Gel' Çağrısı

KAYMEK'ten Gençlere 'Projen İle Gel' Çağrısı

Başkan Büyükkılı. TUSAŞ Genel Müdürü Kotil'i Ziyaret Etti

Başkan Büyükkılı. TUSAŞ Genel Müdürü Kotil'i Ziyaret Etti

Tarihi Talas'ın Tarihi Pazarı

Tarihi Talas'ın Tarihi Pazarı