'Sigaraya başlama yaşı 9'a düştü, erken farkındalık çok önemli'

Her yıl 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü olarak kutlanıyor. Yeşilay Danışmanlık Merkezi ise 2020-2024 yılları arasında 17 bin kişinin YEDAM’a başvurduğunu belirtti. Sigaraya başlama yaşı ise 9’a kadar düştü.

4 yılda 17 bin kişinin Yeşilay’a başvurduğunu belirten YEDAM'da sosyal hizmetler psikoloğu Beyzanur Ceviz, “Bugün Dünya Sigara Bırakma Günü. 2020-2024 verilerine baktığımızda, aslında 17 bin kişi sigarayı bırakmak adına YEDAM’lara (Yeşilay Danışmanlık Merkezi) başvuruda bulunmuş. Aslında bugünün özellikle seçilmesinin sebebi, hem bireysel hem de toplumsal olarak sigaranın zararlarını vurgulamak ve bırakmak isteyen vatandaşlarımıza yalnız olmadıklarını hatırlatmaktır. Sigaraya başlama yaşı aslında şu anda 9 yaşlara kadar düşmüş durumda. Bu yüzden erken farkındalık ve ailelerin bilinçli olması çok önemli. Aslında baktığımızda sigara; kronik akciğer rahatsızlıklarından tutun da kanser hastalıklarına kadar birçok sağlık problemine sebebiyet vermekte. Bu yüzden sigarayı bırakmaya karar vermek çok önemli. Sigarayı bıraktıktan sonra kişilerin şunu bilmesi çok önemli: Kişinin kendi vücudu çok hızlı bir şekilde kendini toparlayabiliyor. Bu yüzden aslında bıraktığımız ilk günlerden itibaren sigaranın zararlarını vücudumuzdan atmaya başlıyoruz. O yüzden kişiler bu konuda çok istekli ve motivasyonlu olursa, geri bildirimlerini çok hızlı alabileceklerine inanıyorum. Aslında baktığımızda tütün bağımlılığı, dünya üzerindeki en yaygın bağımlılıklardan biri. Geri bildirimleri uzun vadede alındığı için; yani 18 yaşlarında başlanılan sigaranın bize zarar vermeye başladığını 50-60 yaşlarımızda fark ettiğimiz için tedaviye geç başvurabiliyoruz. Bu yüzden erken farkındalık; kişinin hem sağlığını korumak, hem maddi gücünü korumak hem de toplumsal zararı önlemek açısından çok faydalı” diye konuştu.

Sigarayı bırakma için kişinin öncelikle kendisinin istemesinin çok önemli olduğunu aktaran Psikolog Ceviz, “Öncelikle sizin istemeniz çok değerli. Değişmeyi siz isteyeceksiniz, ardından da uzmanlardan, doğru kişilerden ve bilirkişilerden destek almanız çok önemli. Bunları yaptıktan sonra hiçbir şey zor değil, gerçekten başarabilirsiniz. Evet, sadece bir adım atmaları yeterli. Öncelikle Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde olduğumuz için burayı vurgulamak isterim. Sigarayı ve tütünü bırakmak isteyen danışanlarımız, 115 numaralı danışma hattımızdan aslında bulundukları illerdeki Yeşilay Danışmanlık Merkezlerine başvurabilir. Sadece sigara ve tütün üzerine değil; alkol, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığı alanında hizmet almak isteyen danışanlar da başvurabilirler. Bu noktada uzmanlardan bire bir destek alabilirler. Bu noktada sigarayı bırakmak aslında bir irade problemi değildir; kişinin hem profesyonel destek alması hem de gerekliyse tıbbi destek alması çok önemli. O yüzden burada mutlaka bir uzman görüşünü tavsiye ediyoruz. Kişiler bize başvurduklarında, öncelikle onların bağımlılık seviyelerini ölçtüğümüz bir test uyguluyoruz ve 45 dakika kadar süren uzun bir görüşme yapıyoruz. Bu görüşmenin ardından kişinin ihtiyaçlarını değerlendiriyoruz. Bazen sadece davranışsal değişiklikler yeterli olurken, bazen tıbbi destek ihtiyacı duyabiliyoruz; o noktada zaten uzmanlarımızla beraber gerekli yerlere yönlendirme sağlıyoruz “ şeklinde konuştu.