Sigorta için önce güvenlik: Kayseri'deki işletmelere yangın uyarısı

İşletmelerde yangın önleme sistemlerinin bulunması gerektiğini ifade eden Sigortacı Çetin Çilingir, “Yangın sigortalarında, özellikle Kayseri'de, malumunuz olduğu üzere, mobilya, sünger, keçe ve çelik kapı üretimi gibi alanlarda faaliyet gösteren birçok işletme bulunmaktadır. Bu tür mobilya üretimi yapan sektörlerde, sigorta şirketleri bazı yangın önlemlerinin alınmasını şart koşmaktadır. Bu önlemler yerine getirildiğinde, sigorta şirketleri teminat sağlamaktadır. Birkaç örnek vermek gerekirse, hâlâ yangın dolabı olmayan işletmeler bulunmaktadır. Bu işletmelerin sayısı oldukça fazladır. İşletmelerin içinde sigara içilmesi gibi ciddi riskler mevcuttur. Bu konulara dikkat edilmesi gerekmektedir. İşletmelerde duman dedektörü, FM200 gazlı söndürme sistemi ve sprinkler sistemi gibi yangın önleme sistemlerinin bulunması şarttır. Gerekli önlemler alındıktan sonra, sigortalanamayacak bir işletme kalmaz” diye konuştu.



Öte yandan yangın durumunda devreye giren sistemler hakkında bilgiler veren Sigortacı Çetin Çilingir, “Sprinkler sistemi ve duman dedektörü ile donatılan sistemlerde, yangın çıktığında duman dedektörü devreye girer ve hemen alarm verir. İşletme çalışanları bu alarmı aldıktan sonra itfaiye ekipleriyle birlikte yangına müdahale eder. Sprinkler sisteminde ise, fabrikaya önceden döşenen borular aracılığıyla, tavana monte edilen sprinkler başlıkları yangının alevini algıladığında suyu boşaltarak yangının büyümesini engeller ve yangını sınırlı bir alanda tutar.Son dönemlerde Kayseri Organize Sanayi Bölgesi, işletmelere ruhsat verebilmek için bu yangın önlemlerinin tamamlanmasını zorunlu hale getirmiştir. Bu eksiklikler giderilmeden işletme ruhsatı alınamamaktadır. Konuya sadece yangın açısından yaklaşmamak gerekir. Poliçelerde, su baskını, işveren sorumluluğu gibi pek çok risk de teminat altına alınmaktadır. Bu nedenle, işletmelere yangın poliçelerini yaptırmalarını tavsiye ederim.Eğer bir kundaklama durumu söz konusu olursa, eksper geldiğinde kamera kayıtları ve itfaiye raporları gibi belgeler istenir. Bu belgelerin incelenmesi sonucunda kundaklama olup olmadığı tespit edilir. Yangının kundaklama sonucu çıktığı belirlenirse, meydana gelen hasar teminat dışı kabul edilir” şeklinde konuştu.