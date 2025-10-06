Sıhhi Tesisatçılar Odası'ndan kombi bakımı ve dolandırıcılık uyarısı

Kayseri Sıhhi Tesisatçılar, Doğalgaz Kaloriferciler, Sondaj ve İnşaat Tenekecileri ve Malzemeleri Satıcıları Esnaf ve Sanatkârlar Odası, kış gelmeden önce düzenli kombi bakımının önemine dikkat çekti. Konuyla ilgili açıklama yapan Kayseri Sıhhi Tesisatçılar Doğalgaz Kalorifercileri Odası Başkanı Mehmet Faruk Vural, “Yaklaşan kış aylarında kombilerin sağlıklı ve verimli bir şekilde çalışması için periyodik bakımlarının yapılması hem enerji tasarrufu hem de güvenlik açısından önem taşımaktadır. Düzenli bakım ile kombinizdeki bir problemi hızlı bir şekilde tespit etmek, gidermek hatta daha büyük ve daha yüksek maliyetlere neden olabilecek arızaların ortaya çıkmasının önlenmesi mümkün olabilir. Kombinizin bakımını yaptırmanız yıl içinde enerji tasarrufu elde etmenize imkan sağlayacaktır. Bu enerji tasarrufu, sizin doğalgaz faturanızı daha az ödemenize yardım edecektir. Bunun yanı sıra kombi bakımı kombinizin ömrünü uzatır, kombinizden uzun yıllar verim almanızı sağlar. Tüketicilerin dikkat etmesi gereken konularının başında ise sağlıklı bir bakım için mutlaka kullandıkları markanın yetkili servislerini tercih etmeleri gerekiyor. Vatandaşlarımızın kombi bakımı yaptıracakları zaman, özellikle telefonla arayarak bakım kampanyası yaptıklarını söyleyen kişilere itibar etmemeleri, bakım ve tamir için evlerine gelen yetkili servis dışındaki kişilerin, cihazı veya arızalı diye cihazın bir parçasını alarak tamir edip getireceğiz diyerek götürmelerine izin vermemeleri gerekmektedir. Kombi bakımı veya onarım için gelen kişilerin oda kaydı, iş yeri bilgisi ve kimliğini mutlaka isteyiniz. Bakım veya onarım sonunda yapılan işlem ile ilgili belge alınız. Garanti harici değişimi yapılan malzemeyi alarak size verilen belge ile en az bir yıl saklayınız Ayrıca vatandaşlarımız, T.C. Ticaret Bakanlığımız tarafından oluşturulan www.servis.gov.tr Servis Bilgi Sistemi Projesi (SERBİS) internet sitesi üzerinden cihazlarının yetkili servislerine ulaşabilirler” ifadelerini kullandı.