Şiir Eyvanında Ruhlara Dokunan Mısralar

Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi, edebiyat tutkunlarını Kızılay Okburcu eyvanında düzenlenen 'Şiir Akşamları' etkinliğinde bir araya getirdi.

Tarihi dokusuyla katılımcıları büyüleyen eyvanda, kelimeler adeta yankılandı; şiirler göğe yükseldi, duygular dile geldi.

Gecede, Birlik üyesi şairler kendi kalemlerinden dökülen dizeleri seslendirerek dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Şiir ve edebiyat meraklıları, mısraların arasında yolculuğa çıkarken, edebi atmosferin büyüsüne kapıldı.

Bu özel buluşma, Kayseri’nin kültürel hayatına şiirle işlenmiş zarif bir imza niteliği taşıdı.

