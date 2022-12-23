Şiirlerine bir yenisini daha ekledi

Gündemdeki özel günler için kaleme aldığı şiirleri ve yazıları sevilerek takip edilen gazetemiz köşe yazarlarından Eğitimci-Şair-Yazar Halil Manuş'un daha önceki bestelenen şiirlerine bir yenisi daha eklendi. 

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  • 23.12.2022 22:27
  • Güncelleme: 23.12.2022 22:27
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Şiirlerine bir yenisini daha ekledi

Şiirlerini sosyal medya üzerinden paylaşan Manuş, pek çok beğeni ve yorum almakta bunun yanı sıra bazen bestecilerden de şiiri bestelemek isteği gelmektedir.
Son olarak “Sebebi Var” şiiri Değerli sanatçımız Sayın Mehmet Çetin tarafından bestelenmek için istenmiş, akabinde de güzel bir beste ile taçlandırılmıştır.
Bu beste Google arama motorundan “Mehmet Çetin Sebebi Var” diye aratıldığında dinlenebilmektedir. Sizler besteyi dinlemeden biz buraya bestelenen şiiri ekleyelim.
SEBEBİ VAR
Kırıp kalemi üstüne
Atmıyorsam sebebi var
Gelmiş geçmiş birbirine
Katmıyorsam sebebi var

Reva mı bu söyle bana
Yaptığın sığmaz hesaba
Ya sabır çekip de sana
Çatmıyorsam sebebi var

Ne ettim de kızdın böyle
Senden geldi hep dert çile
Kırılsam da yaban ele
Satmıyorsam sebebi var

Bu can sensiz bil ki ölü
Bendeki aşk yakar çölü
Senden başka yaban gülü
Tatmıyorsam sebebi var
 

Kurumsal Haber

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