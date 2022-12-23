Şiirlerine bir yenisini daha ekledi

Şiirlerini sosyal medya üzerinden paylaşan Manuş, pek çok beğeni ve yorum almakta bunun yanı sıra bazen bestecilerden de şiiri bestelemek isteği gelmektedir.

Son olarak “Sebebi Var” şiiri Değerli sanatçımız Sayın Mehmet Çetin tarafından bestelenmek için istenmiş, akabinde de güzel bir beste ile taçlandırılmıştır.

Bu beste Google arama motorundan “Mehmet Çetin Sebebi Var” diye aratıldığında dinlenebilmektedir. Sizler besteyi dinlemeden biz buraya bestelenen şiiri ekleyelim.

SEBEBİ VAR

Kırıp kalemi üstüne

Atmıyorsam sebebi var

Gelmiş geçmiş birbirine

Katmıyorsam sebebi var

Reva mı bu söyle bana

Yaptığın sığmaz hesaba

Ya sabır çekip de sana

Çatmıyorsam sebebi var

Ne ettim de kızdın böyle

Senden geldi hep dert çile

Kırılsam da yaban ele

Satmıyorsam sebebi var

Bu can sensiz bil ki ölü

Bendeki aşk yakar çölü

Senden başka yaban gülü

Tatmıyorsam sebebi var

