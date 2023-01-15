Sık kulaklık kullanımı işitme kaybına sebep oluyor

Yurtdışında yapılan bir araştırmada kulaklık kullanımının işitme kaybına neden olabileceği açıklandı. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Ali Erdoğan ise, yüksek sese maruz kalmanın kulak zarına zarar verdiğini söyledi. 

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  • 15.01.2023 12:14
  • Güncelleme: 15.01.2023 12:14
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Sık kulaklık kullanımı işitme kaybına sebep oluyor

Yolculuklarda ya da yürürken neredeyse herkesin müzik dinlemek için kullandığı kulaklıklar, işitme sağlığı açısından risk oluyor. Yurtdışında yapılan bir araştırmaya göre sık kulaklık kullanımı ve yüksek sese maruz kalmak işitme kaybına yol açtığını ortaya koydu. Uzmanlar da vatandaşları kulaklığın özellikle yüksek sesle kullanılmaması uyarısında bulunuyor. 
Özel Tekden Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Ali Erdoğan, kulaklık sebebiyle kulaktaki salgıların dışarı atılamadığını ve bu nedenle işitme kaybı yaşanabileceğini vurguladı. Kulaklığın sık kullanımına da dikkat çeken Erdoğan, “Özellikle kulak kanalı dar olan kişilerde; kulağında salgılar kulaklık sebebiyle dışarı atılamayacağı için işitme kaybına sebep olabilir. Kulaklığın kulak dokusuna verdiği zarar ise zamanla işitme kaybına sebep olabilir. Uzun süreli kulaklık kullanmamak en iyisidir. Ancak kullanıp bu tarz bir problem yaşanıyorsa bir uzmana görünmek gerekir. Böyle bir durumda hastayı görmeliyiz, kulağında kir varsa alacağız, iltihap varsa tedavi uygulayacağız, farklı problem varsa da pansuman uygulayacağız” diye konuştu.

1ha

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