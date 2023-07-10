Âşık Veysel'in günlerce yürüdüğü yol, YHT ile 2 saate düştü

Sivas-Ankara arası yol, Yüksek Hızlı Tren ile birlikte 2 saat 30 dakikaya düştü.

Yazdığı ve seslendirdiği türküler ile ünü dünyaya yayılan Âşık Veysel, Mustafa Kemal Atatürk’ün görüşme isteği üzerine Sivas’tan Ankara’ya günlerce yürüdüğü yol, Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile 2 saat 30 dakikaya düştü.

Cumhuriyet tarihinin en büyük ulaşım projelerinden birisi olan Yüksek Hızlı Tren’i değerlendiren Aşık Veysel’in fotoğrafçısı ve yakın dostlarından Sivaslı gazeteci Yücel Yönal, günlerce yürünerek aşılan yolun hikayesini anlatarak Ankara’yı yakın eden Yüksek Hızlı Tireni değerlendirdi.

“Atatürk, Aşık Veysel’i radyoda dinleyince görmek istiyor”

Ünlü halk ozanı Âşık Veysel Şatıroğlu’nun Atatürk ile görüşmeyi çok istediğini belirten Yücel Yönal, “Bana şöyle anlatırdı; İstanbul Sirkeci’de ilk Radyoevi’ne çıkınca oradakiler dünya seni dinleyecek demiş. O gün de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izin günüymüş. İzin gününde Âşık Veysel’i dinliyor. Yaverine de bu Âşık’ı bulup köşke getirin diyor. Âşık Veysel Radyoevi’nden çıktıktan sonra otelde bir gece yatıyor, bir türlü bulunmuyor. Âşık Veysel Sivas’a döndükten 10 gün sonra kulağına gidiyor. Beni Atatürk aramış deyip oğlu Ahmet ve yakınları ile birlikte Ankara’ya ulaşıyor. Arabaya binme imkânları olmadığı için yollarda yata kalka günlerce gittiğini biliyorum” diye konuştu.

“Âşık hayatta olsa 2 saate düştüğüne inanamazdı”

Yüksek Hızlı Tren’in Sivas için çok önemli bir proje olduğunu söyleyen Yönal, “Eskiden günlerce yürünüyordu. Otobüs ile 8 saatte gidiliyordu. Yüksek Hızlı Tren ile 2 saate düştü. YHT, Sivas için bir gelir. Benim en yakınlarım dahi defalarca gidip geldiler, mutluluklarını paylaşamıyorlar. Bu tren turistte çekiyor. Çalışmaların meyvelerini görüyoruz. Bunu inkâr etmemek lazım. Âşık Veysel’in günlerce Ankara’ya yaya gittiği yolu şimdi 2 buçuk saatte gidiyoruz. Belki Âşık Veysel hayatta olsa onun dahi inanamayacağını tahmin ediyorum. 2 buçuk saatte buraya gelenler 1 saatte Sivrialan’a gidebilirler. Bu çok güzel bir çalışma” dedi.