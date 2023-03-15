Silah kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Eskişehir Bağları bölgesinde ruhsatsız tabanca ve ruhsatsız av tüfeği satışı yapıldığı yönünde bilgi alındı.

Belirlenen adrese yapılan operasyonda 5 adet üzerinde herhangi bir ibare bulunmayan ruhsatsız pompalı tüfek, 3 şarjör, 20 av tüfeği fişeği 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 72 tabanca fişeği, 1 tadilata uğramış kurusıkı tabanca ve 1 şarjör ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken, firari şüpheli G.Ş.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu arada KOM Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen başka bir operasyonda da 3 ruhsatsız tabanca, 5 tüfek ve çok sayıda mermi ele geçirildi.