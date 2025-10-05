  • Haberler
  • Gündem
  • Silah taşıma ruhsatı alabilecek meslek grupları neler?

Silah taşıma ruhsatı alabilecek meslek grupları neler?

Türkiye'de silah taşıma ruhsatı almak isteyenlerin yalnızca güvenlik gerekçesi değil, belirli meslek gruplarına mensup olmaları da gerekiyor. Yasal düzenlemelere göre bazı meslekler, işlerinin niteliği gereği doğrudan silah taşıma ruhsatı alma hakkına sahip.

Silah taşıma ruhsatı alabilecek meslek grupları neler?

Türkiye’de silah taşıma ruhsatı almak isteyenlerin yalnızca güvenlik gerekçesi değil, belirli meslek gruplarına mensup olmaları da gerekiyor. Yasal düzenlemelere göre bazı meslekler, işlerinin niteliği gereği doğrudan silah taşıma ruhsatı alma hakkına sahip. Yönetmelik kapsamında silah taşıma ruhsatı verilebilecek meslek grupları şu şekilde sıralanıyor: Emniyet, jandarma ve diğer kolluk kuvvetleri mensupları, özel güvenlik görevlileri (görev yaptıkları alanla sınırlı olmak şartıyla), avukatlar ve noterler, banka müdürleri, kuyumcular, sarraflar, akaryakıt istasyonu sahipleri ve işletmecileri, müteahhitler, kırsal bölgelerde hayvancılık ve tarımla uğraşanlar, sürekli basın kartı sahibi gazeteciler, fahri konsoloslar.

Öte yandan bu meslek gruplarındaki kişilerin taşıma ruhsatı alabilmesi için yalnızca meslek kimliği yeterli değil. Başvuru sahiplerinin ayrıca adli sicil kaydı temiz olmalı, sağlık ve psikolojik yeterlilik raporu sunmaları gerekiyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Yahyalı'da motosiklet kazasında bir kişi hayatını kaybetti
Yahyalı’da motosiklet kazasında bir kişi hayatını kaybetti
Kadınlar, 81 ilde Gazze için Sessiz Çığlık eylemi yapılacak
Kadınlar, 81 ilde Gazze için Sessiz Çığlık eylemi yapılacak
Süper Ligde galibiyeti bulamayan tek takım: Kayserispor
Süper Ligde galibiyeti bulamayan tek takım: Kayserispor
Alpaslan Parkı'nın ikinci kısmında yenileme yapıldı
Alpaslan Parkı'nın ikinci kısmında yenileme yapıldı
Silah taşıma ruhsatı alabilecek meslek grupları neler?
Silah taşıma ruhsatı alabilecek meslek grupları neler?
Kayseri'de pedallar Gazze ve Sumud için çevrildi
Kayseri'de pedallar Gazze ve Sumud için çevrildi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!