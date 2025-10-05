Silah taşıma ruhsatı alabilecek meslek grupları neler?

Türkiye’de silah taşıma ruhsatı almak isteyenlerin yalnızca güvenlik gerekçesi değil, belirli meslek gruplarına mensup olmaları da gerekiyor. Yasal düzenlemelere göre bazı meslekler, işlerinin niteliği gereği doğrudan silah taşıma ruhsatı alma hakkına sahip. Yönetmelik kapsamında silah taşıma ruhsatı verilebilecek meslek grupları şu şekilde sıralanıyor: Emniyet, jandarma ve diğer kolluk kuvvetleri mensupları, özel güvenlik görevlileri (görev yaptıkları alanla sınırlı olmak şartıyla), avukatlar ve noterler, banka müdürleri, kuyumcular, sarraflar, akaryakıt istasyonu sahipleri ve işletmecileri, müteahhitler, kırsal bölgelerde hayvancılık ve tarımla uğraşanlar, sürekli basın kartı sahibi gazeteciler, fahri konsoloslar.

Öte yandan bu meslek gruplarındaki kişilerin taşıma ruhsatı alabilmesi için yalnızca meslek kimliği yeterli değil. Başvuru sahiplerinin ayrıca adli sicil kaydı temiz olmalı, sağlık ve psikolojik yeterlilik raporu sunmaları gerekiyor.