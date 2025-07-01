Silah ticareti yapan 2 kişi yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından silah ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonlar neticesinde H.C.Y. (25) ve Y.Ç.(50) yakalandı ve gerekli adli işlemler başlatıldı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince silah ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonlar neticesinde; H.C.Y. (25) ve Y.Ç.(50) tespit edilen adreslerde yakalandı ve gerekli adli işlemler başlatıldı.
Öte yandan yapılan aramalarda; 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 4 adet tabanca şarjörü ve muhtelif miktarlarda fişek ele geçirildi.