Silah ticareti yapan 2 kişi yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından silah ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik tespit edilen adreslere düzenlenen operasyon neticesinde Ö.Y.(54) ve A.S. (39) tespit edilen adreste yakalandı ve hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.
Kayseri il Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından Kayseri’de silah ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik tespit edilen adreslere düzenlenen operasyon neticesinde; Ö.Y.(54) ve A.S. (39) tespit edilen adreste yakalandı ve hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı. Yapılan aramalarda; 3 Adet ruhsatsız tabanca, 9 adet tabanca şarjörü, 9 adet muhtelif silah parçaları ele geçirilmiştir.