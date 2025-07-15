Silah ticareti yapan 2 kişi yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından silah ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik tespit edilen adreslere düzenlenen operasyon neticesinde Ö.Y.(54) ve A.S. (39) tespit edilen adreste yakalandı ve hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.

Silah ticareti yapan 2 kişi yakalandı

Kayseri il Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından Kayseri’de silah ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik tespit edilen adreslere düzenlenen operasyon neticesinde; Ö.Y.(54) ve A.S. (39) tespit edilen adreste yakalandı ve hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı. Yapılan aramalarda; 3 Adet  ruhsatsız tabanca, 9 adet tabanca şarjörü, 9 adet muhtelif silah parçaları ele geçirilmiştir.

Haber Merkezi

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