Silah ticareti yapan 3 şüpheli yakalandı
Kayseri'de polis ekiplerince kentte silah ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 3 şahıs yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte silah ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Tespit edilen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonlarda, Ö.Ç. (39), V.Ç. (37) ve U.T. (34) yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda 7 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek ve 150 adet fişek ele geçirildi. Şüpheliler hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.