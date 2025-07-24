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Silah ticareti yaptığı tespit edilen 1 şüpheli yakalandı

Kayseri'de silah ticareti yapan şahısların adreslerine polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 1 kişi yakalandı. Yakalanan şahıs hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.

Silah ticareti yaptığı tespit edilen 1 şüpheli yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri kentte Silah Ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Tespit edilen adreslere düzenlenen operasyon neticesinde; G.T. (34) isimli şahıs yakalanarak hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.

Yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet şarjörü, 282 adet fişek ele geçirildi.

Haber Merkezi

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