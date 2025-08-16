Silah ticareti yaptığı tespit edilen 5 şüpheli yakalandı

  • Haberler
Kayseri'de silah ticareti yapan şahısların adreslerine polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 5 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslar hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri kentte Silah Ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Tespit edilen adreslere düzenlenen operasyon neticesinde; İ.Ş. (40), M.Ç. (30), İ.Ç. (58), E.T. (20) ve H.Ş. (63) isimli şahıslar yakalanarak haklarında gerekli adli işlemler başlatıldı.

Yapılan aramalarda; 7 adet ruhsatsız tüfek, 5 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet otomatik silah ve 26 adet fişek ele geçirildi.

