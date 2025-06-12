Silah ticareti yaptığı tespit edilen şahıs yakalandı
Kayseri'de silah ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi yakalandı. Şahıs hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, kentte silah ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik tespit edilen adreslere düzenlenen operasyon neticesinde; F.K. (33) isimli şahıs tespit edilen adreste yakalandı. Yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet tabanca şarjörü, 47 adet fişek ele geçirildi. Yakalanan şahıs hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.