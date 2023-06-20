Silahını temizleyen avukat kendini vurdu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde silahını temizleyen avukat, kazara kendini vurarak yaraladı.

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  • 20.06.2023 15:18
  • Güncelleme: 21.06.2023 08:22
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Silahını temizleyen avukat kendini vurdu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde silahını temizleyen avukat, kazara kendini vurarak yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yenidoğan Mahallesi 3170. Sokak’ta bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, iddiaya göre avukat İ.K.’nın temizlediği silah ateş aldı. İ.K. vücuduna isabet eden mermi sonucu yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İ.K. ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına altına alınırken, çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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