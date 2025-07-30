  • Haberler
  • Asayiş
  • Silahla bacağından yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı

Silahla bacağından yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı

Kocasinan İlçesi'nde silahla bacağından yaralanan şahıs ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Silahla bacağından yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı

Olay saat 22.00 sıralarında Kocasinan İlçesi Yavuz Selim Mahallesi Dostluk Parkı’nda meydana geldi. Husumetlisi tarafından silahla vurulan şahıs bacağından yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs ambulans ile hastaneye kaldırılırken olayın şüphelisi yaya olarak kaçtı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Ak Parti Genel Başkan Vekili Elitaş, Kayseri Ticaret Odası'nda Konuştu
Ak Parti Genel Başkan Vekili Elitaş, Kayseri Ticaret Odası'nda Konuştu
Başkan Büyükkılıç'tan Zulüm ve İşgallere Sert Tepki: 'Bazı Bayraklar Paçavraya Dönüştü'
Başkan Büyükkılıç'tan Zulüm ve İşgallere Sert Tepki: "Bazı Bayraklar Paçavraya Dönüştü"
İDDEF'ten Kayseri Valisi'ne Ziyaret: İnsani Yardım Projeleri Ele Alındı
İDDEF'ten Kayseri Valisi'ne Ziyaret: İnsani Yardım Projeleri Ele Alındı
Kayserispor'un prensipte anlaştığı Indrit Tuci kente geldi
Kayserispor’un prensipte anlaştığı Indrit Tuci kente geldi
Kayseri'de bu okuldan Mezun olan 50 Öğrenci YKS'de ilk 50 bine girdi
Kayseri'de bu okuldan Mezun olan 50 Öğrenci YKS'de ilk 50 bine girdi
Kaymakam Ermiş'ten Kocasinan Akademi'ye Ziyaret
Kaymakam Ermiş'ten Kocasinan Akademi’ye Ziyaret
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!