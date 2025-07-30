Silahla bacağından yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı
Kocasinan İlçesi'nde silahla bacağından yaralanan şahıs ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Olay saat 22.00 sıralarında Kocasinan İlçesi Yavuz Selim Mahallesi Dostluk Parkı’nda meydana geldi. Husumetlisi tarafından silahla vurulan şahıs bacağından yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs ambulans ile hastaneye kaldırılırken olayın şüphelisi yaya olarak kaçtı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.