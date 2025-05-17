Silahla işyerini yağmalayan 2 şahıs, 60 kişilik ekiple yakandı
Kayseri'de polis ekiplerinin 60 kişilik bir ekiple yapmış olduğu eş zamanlı operasyonda 'işyerinde silahlı yağma (gasp)' yaptığı gerekçesiyle 2 şüpheli şahıs yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri ‘işyerinde silahlı yağma (gasp)’ ihbarı üzerine harekete geçti. 60 kişilik ekiple şüphelilerin saklandıkları adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda H.D. (26) ve O.Ç. (28) yakalandı.
Öte yandan suça konu olay sırasında üzerlerinde bulunan kıyafetler, kar maskesi, eldiven ve olayda kullanılan 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.