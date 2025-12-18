Silahla saldırı sonucu öldürülen MHP İlçe Başkan Yardımcısı toprağa verildi

Olay dün saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Hacılar İlçesi Karpuzsekisi Mahallesi OSB 22’inci Cadde'de bulunan boş arazide meydana gelen olayda, iddiaya göre aralarında husumet bulunan 2 grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi sonucu S.A. (36) üzerinde taşıdığı tapanca ile E.T., oğlu M.T. ve yeğeni V.T.’ye ateş etti.

Ateş edilen 3 kişi de yaralandı. Olayın şüphelisi ile yanında bulunan bir kişi kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri E.T.'nin hayatını kaybettiği belirlerken yaralı olan oğlu M.T. ile yeğeni V.T. ambulans ile hastaneye kaldırdı. Şüpheli ve yanındaki şahıs olay yerinden kaçtı. Yanındaki şahıs yakalanırken polis ekipleri olayın şüphelisini yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Dün olayda hayatını kaybeden E.T. bugün Karpuzekisi Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

MHP Hacılar İlçe Başkan Yardımcısı E.T.‘nin cenaze namazına Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın ile protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.