Kayseri'de 'silahla tehdit' suçundan 12 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Silahla tehdit suçundan 12 yıl hapis cezasıyla aranan kadın yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde; hakkında "silahla tehdit" suçundan 12 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulanan B.B. (26) isimli şahıs saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

