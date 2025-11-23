Silahla yağma suçundan aranan 18 yaşındaki firari yakalandı
Kayseri'de polis ekiplerince 'Birden fazla kişi tarafından silahla yağma' suçu nedeniyle 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.G. (18), saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde; “Birden fazla kişi tarafından silahla yağma” suçu nedeniyle 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.G. (18) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.