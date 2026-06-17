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  • 'Silahla Yağma' suçundan aranan firari kadın yakalandı

'Silahla Yağma' suçundan aranan firari kadın yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyon neticesinde hakkında 'Silahla Yağma' suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kadın H.B. (54) yakalanarak cezaevine gönderildi.

'Silahla Yağma' suçundan aranan firari kadın yakalandı
Mustafa YAĞMUR
Mustafa YAĞMURHaber Müdürü

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Aranan şahısların saklandıkları adreslere gerçekleştirilen operasyon neticesinde; hakkında “Silahla Yağma” suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kadın H.B. (54) yakalanarak cezaevine gönderildi.

1ha
Mustafa YAĞMUR

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