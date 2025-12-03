Silahla Yağma suçundan aranan firari yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerince hakkında 'Silahla Yağma' suçundan 22 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulanan V.S. (29) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde; Hakkında "Silahla Yağma" suçundan 22 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulanan V.S. (29) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

