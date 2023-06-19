Silahla yaraladığı kişiyi hastaneye götüren sanığa 7.5 yıl hapis

Kayseri'de meydana gelen olayda bahçe duvarının yakınında gördüğü M.Y.'yi silahla yaralayan daha sonra hastaneye bırakıp kaçan R.S. (44) 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.  

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  • 19.06.2023 16:02
  • Güncelleme: 19.06.2023 16:02
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Silahla yaraladığı kişiyi hastaneye götüren sanığa 7.5 yıl hapis

Olay, 2 Şubat 21 tarihinde saat 19.00'da Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Felek Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre R.S., müstakil evinin bahçe duvarı yakınında birini gördü. Korkutmak için ateş eden R.S. Yaralanan çocuğun arkadaşının yeğeni olduğunu gördü. Muratcan Y.’yi araçla özel bir hastanenin acil servisine bırakıp kaçan sanık daha sonra polis ekipleri tarafından yakalandı. Sanık hakkında ‘Kasten yaralama’ suçundan dava açıldı. 

SANIK R.S.: AMACIM KİMSEYİ YARALAMAK DEĞİLDİ

Mahkemede söz alanlar amacının kimseyi yaralamak olmadığını belirten R.S., “Amacım kimseyi yaralamak değildi. Aramızda husumet yok, hasımlık yok. 3 senedir zor durumdayım” dedi.  
3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanık hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası verişmişti. İstinaftan dönen dosya hakkında mahkeme aynı kararı verdi.

1ha

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