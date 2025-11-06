Silahla yaralama olayının şüphelisi tüfek ile yakalandı
Kayseri'de polis ekiplerince bir vatandaşa karşı gerçekleştirilen silahla kasten yaralamaya olayına ilişkin yapılan çalışmada M.K. (36) olayı gerçekleştirdiği tüfek ile yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince bir vatandaşa karşı gerçekleştirilen 'Silahla Kasten Yaralama' olayı üzerine şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik tespit edilen adresine yapılan operasyon neticesinde; M.K. (36) saklandığı adresinde olayı gerçekleştirdikleri tüfek ile yakalanarak gözaltına alındı ve hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.
Öte yandan yaralanan vatandaş kaldırıldığı hastanede tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.