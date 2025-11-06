  • Haberler
  • Asayiş
  • Silahla yaralama olayının şüphelisi tüfek ile yakalandı

Silahla yaralama olayının şüphelisi tüfek ile yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerince bir vatandaşa karşı gerçekleştirilen silahla kasten yaralamaya olayına ilişkin yapılan çalışmada M.K. (36) olayı gerçekleştirdiği tüfek ile yakalandı.

Silahla yaralama olayının şüphelisi tüfek ile yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince bir vatandaşa karşı gerçekleştirilen 'Silahla Kasten Yaralama' olayı üzerine şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik tespit edilen adresine yapılan operasyon neticesinde; M.K. (36) saklandığı adresinde olayı gerçekleştirdikleri tüfek ile yakalanarak gözaltına alındı ve hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.

Öte yandan yaralanan vatandaş kaldırıldığı hastanede tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'nin Gastronomi Kültürü e-Kitaplaştırıldı
Kayseri’nin Gastronomi Kültürü e-Kitaplaştırıldı
Erü'lü Araştırmacıların makaleleri, bilim dergisi 'Nature' da yayınlandı
Erü'lü Araştırmacıların makaleleri, bilim dergisi 'Nature' da yayınlandı
Motorine zam kapıda
Motorine zam kapıda
Kayseri'de Kartal Kavşağı İçin Alternatif Yollar Açılıyor
Kayseri'de Kartal Kavşağı İçin Alternatif Yollar Açılıyor
Kayseri'de Kaldırım İşgallerine Karşı Sıkı Denetim: 225 Yasal İşlem Uygulandı
Kayseri'de Kaldırım İşgallerine Karşı Sıkı Denetim: 225 Yasal İşlem Uygulandı
Çalışanlar için yeni bir emeklilik fırsatı: TES
Çalışanlar için yeni bir emeklilik fırsatı: TES
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!