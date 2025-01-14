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Silahla yaralama suçundan yargılanan şahsa 2 ayrı suçtan ceza

Kayseri'de silahlı kavga nedeniyle yargılanan A.K. 'Haksız tahrik altında öldürmeye teşebbüs' suçlarından 6 yıl 9 ay ve 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Silahla yaralama suçundan yargılanan şahsa 2 ayrı suçtan ceza

Kayseri’de iddiaya göre M.K., M.A.K., A.K., T.K. ve A.K. bir otel restoranında  bir araya geldi. Şahıslar daha sonra Hürriyet Mahallesi’nde bir tekel bayi önüne gitti. İddiaya göre bölgeye aynı araçta bulunan M.K., A.S. ve A.K. arasında tartışma çıktı. A.K.’nin silahından çıkan mermi nedeniyle M.K. hafif yaralandı.

Yaralı hastaneye götürülürken A.K. olay yerinden kaçtı. Olaydan sonra müşteki sanıklar M.K. ve A.K. hakkında dava açıldı. Görülen son duruşmaya katılan Müşteki sanık M.K., “A.K., A.S’ye kaş göz yaptı. Ben araya girdim. Birden patlama sesi geldi. Kaç el ateş edildiğini hatırlamıyorum. Yardıma gelenler silahı aldı” dedi. 

Tanıklardan T.K. ise, “Ben esnafım. Ben, M.K., M.A.K. restorana gittik. Oradan ikisini Hürriyet mahallesine götürmek için çıktık. Bir yere vardık. Tartışma esnasında silah sesi geldi. M.K.’nin boynu kanıyordu. Hastaneye götürdük. M.K. ve A.S.‘ A.K.’ye hamle yaptı. A.K. vurmadı silahına hamle yaptı” dedi. Müşteki A.K. ile müşteki sanık A.K., diğer müşteki sanık M.K.’den şikayetçi olmadı. Müşteki sanık A.K. ‘Haksız tahrik altında öldürmeye teşebbüs’ suçlarından 6 yıl 9 ay ve 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Haber Merkezi

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