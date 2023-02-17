Silahların konuştuğu arazi davasına devam edildi

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesi Çömrüklü köyünde 2019 yılında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgasının duruşmasına devam edildi.

Kayseri Adliyesi 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuklu sanıklar C.Y., M.Y. G.Y., sanık avukatları ve müştekiler Y.K., M.K. E.K. C.K. katılmazken avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Sanık C.Y. savunmasında; "4 yıldır cezaevinde bu konu ile ilgili yatıyorum. Arazi konusunda karşı tarafla anlaşmazlık yaşadık, ben söylendiği gibi tabanca ile değil tüfekle havaya ateş ettim. Karşı tarafa zarar vermek için değil, zaten zarar da vermedim. Olay yerinde çıkan kovanlar bana ait değil. Zaten tabanca yoktu elimde, tüfek vardı. Onunla da havaya ateş ettim, bir suçum yoktur beraatimi istiyorum” dedi.

Sanık M.Y. ve G.Y. ise "Olayda bizim bir suçumuz yoktur. Arazi konusunda karşı tarafla C.Y. arasında kavga çıkmış, biz üzerine geldik. Biz kesinlikle silahla ateş etmedik. 4 yıldır bu konu ile ilgili cezaevindeyiz, beraatimizi istiyoruz” dediler.

Mahkeme heyeti eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.