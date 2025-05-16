Silahlı kavga nedeniyle açılan davada 2 sanığın cezası belli oldu

Kayseri’de iddiaya göre aralarında husumet bulunan V.E., U.K. ve M.K. arasında kavga çıktı. Silahlı kavga sonucu U.K. ile M.K. hakkında dava açıldı. Görülen karar duruşmasına M.K. ve avukatı ile U.K.’nin avukatı katılırken sanık U.K duruşmaya katılmadı. Tutuksuz sanık M.K. duruşmada verdiği ifadesinde, “Onlar bana ateş açtılar. Son iki senedir arabamın lastiğini kestiler. Tehdit ettiler. Gün geçtikçe daha da kalabalık şekilde üstümüze geliyorlar” dedi. Avukatı ise, “Müvekkil evinde takip edildiğini anlayınca annesinin evine geliyor. Müvekkilin evinde ve üstünde suç unsuru yok. Suçlamayı kabul etmiyoruz. Müvekkilin vücudunda 4 saçma var. Altı boş kovan var karşı taraf 4 kez ateş edildiği söyleniyor” dedi. Mahkeme heyeti sanıklardan U.K.’nin, M.K.’ye hareketi hareketi nedeniyle 1 yıl 4 ay 25 gün hapis cezası verirken cezası ertelendi. M.K. ise U.K.’ye ve V.E.’ye ‘basit yaralamaya teşebbüs’ suçundan 2 ay 24 gün hapis cezasına çarptırıldı.