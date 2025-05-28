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Silahlı kavga nedeniyle açılan davada sanıkların yargılanmasına devam edildi

Melikgazi İlçesinde meydana gelen ve 1 kişinin yaralandığı silahlı kavga nedeniyle açılan davada sanıkların yargılanmasına devam edildi.

Silahlı kavga nedeniyle açılan davada sanıkların yargılanmasına devam edildi

Melikgazi İlçesinde iddiaya göre araç içinde oturan genç çiftin yanına gelen şahıslar uyarıda bulundu. Genç çift daha sonra ayrıldı.  Olay yerinden ayrılan otomobilin sürücüsü yakınlarını alarak tartıştıkları şahısların yanına geri geldi. Çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olay sonucu sanıklar hakkında dava açıldı.

Davanın son duruşmasına müşteki M.C. , müşteki sanık D.A. ve sanıklar E.Ş., E.A. ile taraf avukatları katıldı. Müşteki sanıklardan S.T., S.Ş., M.K. ve F.B. duruşmaya katılmadı. Bir tanık dinlendikten sonra söz alan müşteki M.C., “Mahkemenize güveniyorum. Müşteki sanıklardan M.K.’nin 50-60 dosyası var. Benim aracımı sattı para almak için. Birinin buna ‘dur’ demesi lazım. Milletin karısına kızına sıkıntı çıkartmaktadır” dedi.

Müşteki sanık D.A., “Taktir sizindir” derken sanık E.A., “Ben olayı doğru şekilde anlattım. Ben barıştırdım sonra Zümrüt Mahallesine gittim. Tahliyemi istiyorum” dedi. Sanıklardan E.Ş. ise “tahliyemi istiyorum” diye belirtti.

Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Haber Merkezi

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